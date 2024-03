Mo | Meloni a Beirut da Mikati | evitare rischio escalation lungo confine israelo-libanese**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Macchina entra, macchina esce. Domani la premier Giorgiasarà adal primo ministro Najibper una cena che si preannuncia blindatissima. A ranghi ridotti la delegazione governativa che accompagnerà la presidente del Consiglio in Libano, così come il pool di giornalisti che muoverà da Roma a seguito della premier.vedrà il leader libanese dopo l'ultimo incontro a Dubai dell'ottobre scorso, in occasione della Cop28. E dopo la visita a Roma dirisalente esattamente a un anno fa, marzo 2023. Visita che la premier avrebbe voluto ricambiare già a dicembre scorso, quando aveva fissato in agenda una missione in Libano poi saltata a causa degli otoliti che l'avevano costretta a casa per giorni. Focus della cena con il primo ministro domani sera a ...