Mo | Israele contro appello Colombia a rompere relazioni | ' presidente sostiene Hamas'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Tel Aviv, 26 mar. Adnkronos) -ha criticato ilno Gustavo Petro per aver invitato la comunità internazionale a interlediplomatiche se il governo israeliano non rispetterà la risoluzione di cessate il fuoco su Gaza adottata ieri dal Consiglio di sicurezza dell'Onu. Il “sostegno di Petro ai terroristi diè una vergogna per il popolono”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri israeliano su X. “continuerà a proteggere i suoi cittadini e non cederà ad alcuna pressione”.