Mo | Idf conferma attacco ai siti di Hezbollah nel profondo Libano

(Di martedì 26 marzo 2024) Tel Aviv, 26 mar. (Adnkronos) – L’Idf hato di aver preso di mira idinel, vicino alla città nordorientale di Zboud, in risposta al lancio di missili effettuato dal gruppo terroristico contro la base di controllo del traffico aereo di Mount Meron questa mattina.L’esercito israeliano ha riferito che l’ha preso di mira ?un complesso militare utilizzato dall’unità aerea di? vicino a Zboud nel distretto di Baalbek, a più di 110 chilometri dal confine israeliano.Il complesso comprendeva diversi edifici e una piattaforma di atterraggio per droni, secondo l’Idf, che aggiunge di aver colpito un edificio e altre infrastrutture utilizzate daad Ayta ash-Shab e Kafr Kila, e un posto di ...

Tel Aviv, 26 feb. (Adnkronos) – L’Idf ha conferma to che uno dei suoi droni è stato abbattuto questa mattina da Hezbollah nel sud del Libano. L’esercito israeliano ha dichiarato che il suo sistema di ... (calcioweb.eu)

Tel Aviv, 2 mar. (Adnkronos) - L'Idf ha conferma to di aver colpito questa mattina un veicolo a Naqoura, nel sud del Libano , prendendo di mira agenti appartenenti alla Divisione Imam Hossein, una ... (liberoquotidiano)

