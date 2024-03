MIRABILE VISIONE | INFERNO | secondo al box office per il Dantedì

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 26 marzo 2024) Una uscita evento di grande impatto quella di, di Matteo Gagliardi. In una sola giornata di programmazione, il film ha segnato un record di presenze e si è piazzatoal boxnazionale, dopo Kung Fu Panda 4. Quanto ha incassato al botteghino? Con un incasso di 116.620 euro in un solo giorno (che si aggiunge al precedente incasso, per un totale di 233.000 euro), il film indipendente ha ottenuto una performance senza precedenti, superando anche grandi titoli internazionali e vantando una larghissima affluenza di pubblico. Produzione Prodotto da Starway Multimedia e diretto da Matteo Gagliardi,è una ...