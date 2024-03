Millie Bobby Brown ha scelto Matthew Modine per celebrare il suo matrimonio con Jake Bongiovi

(Di martedì 26 marzo 2024)haperle sue nozze con. L’attrice, conosciuta per il suo ruolo nei panni di Undici in Stranger Things, avrebbe quindi chiesto di officiare la cerimonia al collega, che proprio nella stessa serie tv interpreta il Dr. Martin Brenner, suo ‘padre’. A rivelarlo èstesso, che in un’intervista ad Access Daily ha svelato di avere “una di quelle licenze per far sposare le persone.ha pensato che sarebbe stato grandioso e poiha detto che sarebbe stata una grande idea, così ho scritto le promesse nuziali, e a loro è piaciuto molto ciò che ho scritto”. ...

