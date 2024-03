«Milioni di cittadini colpiti da attacchi hacker della Cina» La denuncia di Usa e Uk

Cirio e Icardi incontrano i Sindaci del Cuneese: "Dalla Regione 11,7 Milioni per interventi strategici" - Ieri, al Grattacielo Piemonte, il presidente della Regione, Alberto Cirio, con l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, ha incontrato i sindaci dei comuni cuneesi a cui sono stati asse ...cuneodice

Le associazioni dei proprietari: "Per i cittadini costi esorbitanti" - La direttiva Epbd (acronimo di ‘Energy Performance of Buildings Directive’) non convince le associazioni di categoria. Per i cittadini i costi stimati sarebbero anche superiori a quelli analizzati da ...ilrestodelcarlino

"Appalti, quanti fondi". In un anno 105 Milioni - La pandemia ha solo rallentato la macchina organizzativa dell’Arengo che dal 2019 ha fatto registrare, nel primo mandato dell’amministrazione Fioravanti, più di 172 Milioni appaltati. Oltre le aspetta ...ilrestodelcarlino