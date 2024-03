Miliardario spende 20 milioni di dollari per costruire una villa in cima a un grattacielo | ma ora non può viverci | la storia di Vijay Mallya

(Di martedì 26 marzo 2024) Sta facendo il giro del mondo la notizia dell’ultima “impresa” di, magnate indiano del settore delle bevande alcoliche. L’uomo, tra i miliardari più ricchi del Paese, ha commissionato la costruzione di una “nel cielo” posta in vetta a undi 33 piani nella città di Bangalore ma non ci ha mai messo piede e, allo stato attuale, non può andare a. Il motivo? Sulla sua testa pende un’accusa di frode milionaria. Ma andiamo con ordine. Questa abitazione, unica nel suo genere, spicca non solo per l’altezza impressionante, circa 120 metri dal suolo, ma anche per le sue caratteristiche lussuose: quasi 4000 metri quadrati su due piani, arricchiti da un eliporto, giardini, una piscina a sfioro e una terrazza panoramica. “È stata una sfidala ...

