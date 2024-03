Milano | violenza in centro | minorenne scippa un orologio di lusso | poi rompe il naso a una poliziotta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024)– Il colpo al Quadrilatero della Moda con il solito modus operandi da predoni seriali. L'inseguimento a piedi. E la testata al volto di unaper liberarsi dalla presa. La sequenza è andata in scena venerdì scorso in pieno: il rapinatore, un minore non accompagnato di origine marocchina, è finito al Beccaria; l'agente è stata trasportata in ospedale per la frattura scomposta delle ossa nasali e del setto nasale, venendo dimessa con una prognosi di 15 giorni. Il raid in diretta L'arresto vicino alla Questura Al Beccaria dopo la testata Il raid in diretta Torniamo a venerdì pomeriggio. Gli investigatori della Mobile, impegnati in uno dei consueti servizi antifurti in zona Quadrilatero, vedono tre giovanissimi nordafricani che all'improvviso iniziano a seguire due uomini, padre e figlio di origine ...