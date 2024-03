Milano | caso Pifferi | avvocati scrivono a Viola ' procura non ha agito su fatti gravi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024), 26 mar. (Adnkronos) - La Camera penale diindirizza una lettera aperta altore capo Marcello, dopo l'astensione del 4 marzo scorso, per chiedere "un confronto sereno, a viso aperto, tra avvocatura e magistratura milanesi, certi che il dialogo e la discussione su temi e problematiche comuni della giustizia siano la base per trovare soluzioni condivise, anche al fine di prevenire il ripetersi diche riteniamo molto, come quelli verificatisi nel processo a carico di Alessia". Nella lunga missiva si prende atto "della mancanza, allo stato, di iniziative dell'Ufficio (nemmeno dopo quella che è stata definita una 'requisitoria anticipata' posta in essere nell'udienza celebratasi lo stesso giorno dell'assemblea)" e si espongono ...