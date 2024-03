Milan verso la sfida con la Fiorentina | Pioli punta Nils Liedholm

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024)o, 26 marzo 2024 – Tanti rientri attesi aello nelle prossime ore in vista delladi campionato di sabato sera al Franchi di Firenze: dopo la vittoria nella Concacaf Nations League con la nazionale statunitense, Christian Pulisic e Yunus Musah hanno fatto rientro questa mattina ao. Per questo motivo i due giocatori saranno a disposizione dia partire dalla giornata di domani per la delicata trasferta a Firenze godendo di un giorno di riposo extra anche per smaltire il jet-lag. Come i due americani, anche Rafa Leao tornerà ad allenarsi domani essendo tornato ao nella giornata odierna: stamattina, invece, il resto della squadra ha effettuato una seduta di allenamento e Tommaso Pobega, che lo scorso 21 dicembre si è sottoposto a un intervento chirurgico ...