Lorenzo Colombo , ora in prestito al Monza, tornerà al Milan nel Calciomercato estivo per poi andare altrove. Ecco dove potrebbe finire (pianetamilan)

Milan, si valuta un super colpo a zero dall’Atletico Madrid - La priorità sul mercato estivo per il Milan sarà il nuovo centravanti con il quale aprire un ciclo ma ci sarà spazio anche per un nuovo innesto in difesa dato.calciomercato

Monza verso la cessione, Djuric: "Non ci tocca, squadra in totale serenità" - L'attaccante del Monza Milan Djuric, intervistato da Sky Sport ha parlato della sempre più probabile cessione delle quote di maggioranza del club brianzolo, che ...torinogranata

Mercato Milan: Buongiorno e Anselmino per la difesa, Giroud sempre più vicino alla MLS - La dirigenza rossonera pensa ai rinforzi per l'immediato e per il futuro. Intanto il centravanti francese tratta con LAFC ...sportmediaset.mediaset