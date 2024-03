Milan | segna sempre Francesco Camarda | Italia U17 agli Europei!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 26 marzo 2024) L’attaccante della Primavera del, ancora a segno con l’Under 17. Azzurrinidi categoria Un certificato di garanzia. Il 16enne attaccante della formazione Primavera delha trascinato ancora una volta l’Under 17 del ct Massimiliano Favo nel 2-2 ottenuto contro la Finlandia. Il classe 2008 ha timbrato ancora una volta il cartellinondo su rigore il goal del decisivo pareggio per 2-2 che è valso la qualificazione alla fase finale dell’Europeo Under 17. Nelle tre partite giocate nel giro di sei giorni con l’U17hato in totale tre reti, di cui due dal ...