Milan | novità in società | arriva Wes Beuvink Qual è il suo ruolo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 26 marzo 2024) C’è unanell’organigramma del, dove arriverà tra pochi giorni Wesdal Groningen. I dettagli sul suoIl nuovo corso del, fin dall’addio di Maldini e Massara e con la “promozione” di Geoffrey Moncada, si è mostrato subito molto attento allo scouting. Larossonera ha tra i suoi obiettivi quello di scovare talenti giovani e creare maggior valore all’interno del parco giocatori. Per questo il club continua a investire anche sui profili in grado di far crescere la propria rete di scout. E proprio in questa direzione va l’arrivo di Oldenzaler Wes. Il portale di notizie olandese AD infatti ha rivelato che il giovane scout olandese, che ha solo 25 anni, arriverà in rossonero dal Groningen, a partire dall’1 aprile. Un rinforzo ...