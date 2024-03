Milan | Moncada vuole una giovane stella tedesca

Gyokeres è l’attaccante in cima alla lista dei desideri di Moncada per il Milan : due gli assi da potersi gioca re per il club Gyokeres è l’attaccante in cima alla lista dei desideri di Moncada per il ... (calcionews24)

Ultim’ora Milan, Moncada non sarà più solo: novità in dirigenza - Visualizzazioni: 58 Milan, tempi morti non esistono con la proprietà di Via Aldo Rossi. Una continua evoluzione sia in termini di mercato che a livello societario. Vediamo insieme un’ importante novit ...calciostyle

Milan, nuovo acquisto per l’area scouting: affiancherà Moncada - La dirigenza di Via Aldo Rossi si rinforza: Moncada verrà affiancato da una nuova figura per l'area scouting del club.spaziomilan

Via dall’Inghilterra senza rinnovo: ecco il centrocampista per il Milan - Il Milan è alla ricerca di un centrocampista e il profilo giusto potrebbe arrivare dall'Inghilterra: ecco l'idea Hojbjerg ...milanlive