Milan | Mauro Tassotti su Joshua Zirkzee | il salto dal Bologna è importante | ma…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 26 marzo 2024) A proposito degli obiettivi di mercato delha parlato di, nel mirino dei rossoneri per l’estate Ildeve pensare al centravanti del futuro. Ormai sembra certo l’addio di Olivier Giroud a fine stagione, con direzione Los Angeles. Il francese è stato un punto di riferimento per la squadra di Pioli in questi anni e quindi ora la dirigenza è al lavoro per cercare un degno erede dell’ex Chelsea. I nomi in ballo sono diversi. Uno dei profili più graditi aello è quello di. L’attaccante delin questa stagione si è affermato tra i migliori del nostro campionato. Finora l’olandese ha collezionato 10 gol e 3 assist in Serie A, diventando il perno fondamentale ...