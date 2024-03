Milan | Jovic rimane a secco con la Serbia | ma che giocate … | Video

Un bomber per il Milan, tutto deciso: ecco il nuovo numero 9 - Il Milan dà la caccia al nuovo bomber: non ci sono più dubbi, il numero 9 prescelto è Joshua Zirkzee del Bologna ...calciomercato

Ancora qui siete Non vi voglio più | Altro che ‘Padre Pioli’, il tecnico del Milan è una furia: cacciati dal ritiro - Stefano Pioli furioso come non mai. Il tecnico del Milan non vuole più vederli con la maglia rossonera addosso. Ceduti immediatamente.dotsport

Fiorentina-Milan: rientrano Musah e Pulisic, Pobega torna ad allenarsi - Pioli, per il match di sabato a Firenze, riabbraccia i nazionali americani Musah e Pulisic. Torna ad allenarsi in gruppo Pobega. Archiviata la sosta delle nazionali, è tempo di rituffarsi in campionat ...notiziemilan