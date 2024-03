Milan in Supercoppa Italiana con il secondo posto? Non è poi così sicuro …

Il Milan vuole mantenere il secondo posto in classifica anche per giocarsi la Supercoppa italiana, ma la partecipazione è a rischio Il Milan è arrivato a questa sosta per le nazionali ancora in ... (dailymilan)

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta, match in programma domani sera a San Siro. La sfida ai rossoneri di Pioli, importante per la classifica e la ... (sportface)