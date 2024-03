“Milan? Ecco cosa ho chiesto al mio procuratore” | la verità di Zaniolo

allenamento al mattino, oggi , per il Milan di Stefano Pioli a Milan ello. Si rivedrà in campo Rafael Leao , ieri rimasto a riposo (pianetamilan)

Mercato Milan, Zirkzee e non solo…" - Sembra sempre più lontano dal Milan, il futuro di Olivier Giroud. L’attaccante francese è corteggiato dall’Mls, dove diverse squadre lo vorrebbero come punta di diamante della propria fase offensiva.informazione

Milan da sogno: Cardinale fa impazzire i tifosi - I rossoneri sono pronti a scatenarsi sul mercato a suon di acquisti in vista della prossima stagione dove l'obiettivo sarà lo Scudetto.spaziomilan

Milan, non solo Di Gregorio per il post Maignan: i nomi caldi - Visualizzazioni: 189 Milan, come abbiamo più volte scritto, non mettiamo la mano sul fuoco sulla permanenza in rossonero di Mike Maignan. I nomi dei possibili sostituti sono diversi, vediamoli insieme ...calciostyle