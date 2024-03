Milan | da Pulisic a Reijnders | quando rientrano i giocatori impegnati in nazionale?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 26 marzo 2024)impegni in? Illi aspetta con ansia. Daecco la situazione Ancora qualche impegno con le rispettivee poi i calciatori del, che hanno risposto alle convocazioni dei loro ct, potranno far ritorno aello. Diversi i rossoneriin questa sosta in giro per il mondo. Da Christiana Tijjani, il tecnico Stefano Pioli avrà osservato attentamente le prestazioni dei suoi calciatori. Intanto è già ora dei rientri. Alla base, infatti, sono tornati gli americanie Musah, freschi vincitori della CONCACAF Nations League dopo aver battuto 2-0 il ...