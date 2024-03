Milan | cresce la concorrenza per Gyokeres | l’Atletico è interessato | lo Sporting chiede 90 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Aumenta la lista di squadre interessate a Viktor, centravanti delloLisbona, accostato nelle ultime settimane alper il dopo Giroud. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, ci sarebbe ancheMadrid tra le big europee che seguono con interesse l’attaccante svedese, autore già di 36 gol stagionali (in 39 partite) con la maglia dei portoghesi tra campionato e coppe. Nelle ultime settimane ci sarebbe stato un sondaggio dei colchoneros, ma la risposta delloha gelato gli spagnoli. La richiesta delloè infatti di 90, un valore enorme per un calciatore che la scorsa estate è stato prelevato dal Coventry per 21. Atletico eper ora restano alla finestra. ...