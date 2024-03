Milan | buone notizie dall’allenamento | il rientro di Tommaso Pobega si avvicina La data

(Di martedì 26 marzo 2024) Le ultime novitàdelper, siladelin gruppo La pausa nazionali sta giungendo al termine e ilsi prepara a tornare in Serie A. I rossoneri sabato alle 20:45 affronteranno la Fiorentina e Stefano Pioli ha quindi già cominciato gli allenamenti. Mentre i giocatori impegnati in nazionale stanno lentamente tornando aello, arrivano ancheper. Il centrocampista italiano lo scorso dicembre ha subito un grave infortunio ma il peggio sembra ormai alle spalle. Oggi, infatti, il giocatore è tornato ad allenarsi in campo, dove ha ...

