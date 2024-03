Milan | arriva Kirovski | avrà un compito ben preciso e un referente importante

(Di martedì 26 marzo 2024) Jovan, ex dirigente dei Los Angeles Galaxy, è ad un passo dal suo approdo al: 'calciomercato' anche nel management

Come riportato da Matteo Moretto, i Los Angeles FC avrebbero presentato la prima offerta ufficiale per Olivier Giroud , attaccante del Milan (pianetamilan)

Il calciomercato non dorme mai e il Milan si rinforza . Non nella rosa, ma nel suo organigramma: la società rossonera piazza un colpo... (calciomercato)

Monza verso la cessione, Djuric: "Non ci tocca, squadra in totale serenità" - L'attaccante del Monza Milan Djuric, intervistato da Sky Sport ha parlato della sempre più probabile cessione delle quote di maggioranza del club brianzolo, che ...torinogranata

Milan, arriva la prima offerta dei Los Angeles ad Olivier Giroud - Il Milan e Olivier Giroud sembrano destinati a separarsi al termine della stagione. L’idea del francese è quella di volare in America, per vivere una nuova esperienza Olivier Giroud si appresta a dire ...informazione

SPIRIT DE Milan I NUOVI APPUNTAMENTI SETTIMANALI - SPIRIT DE Milan I NUOVI APPUNTAMENTI SETTIMANALI Da mercoledì 27 marzo la nuova rassegna di musica dal vivo SOUVENIRS DE DJANGO dedicata al gipsy jazz e ...politicamentecorretto