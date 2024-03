(Di martedì 26 marzo 2024) L’importanza diper gli equilibri delsi sta rafforzando partita dopo partita. E ora Pioli non vuole farne a meno: contro la...

Sui SOCIAL , il centrocampista del Milan Yacine Adli ha risposto alla polemica nata per le sue parole sull’Algeria e la scelta della nazionale Yacine Adli in questa stagione si sta ritagliando uno ... (dailymilan)

Di Stefano: “2024 praticamente perfetto per Leao, Chukwueze per ora anello debole” - Il giornalista Peppe Di Stefano ha focalizzato la sua attenzione sull’uomo migliore dei rossoneri e su quello che al momento non sta rispettando le attese. Peppe Di Stefano a Sky Sport ha parlato del ...notiziemilan

Adli: “Al Milan ho più che compagni, difficile rimanere nella storia del club, l’incontro con Maldini mi ha fatto crescere” - Il regista del Milan Yacine Adli ha parlato un po di sé. Yacine Adli si è raccontato ai microfoni dei canali ufficiali del Milan. “Ho un rapporto speciale con tutti i miei compagni, questa è la differ ...calcioblog

Milan, Adli titolare inamovibile - L’importanza di Adli per gli equilibri del Milan si sta rafforzando partita dopo partita. E ora Pioli non vuole farne a meno: contro la Fiorentina il numero sette rossonero sarà ancora titolare in ...calciomercato