Migranti | l’enorme cimitero dei morti senza nome | 45 000 vittime del mare mai identificate

Papa Francesco per il Venerdì Santo sarà al Palatino alla Via Crucis, le meditazioni quest'anno le ha scritte di suo pugno - Il meteo avverso, la bronchite perenne e l'allarme terrorismo non sembrano spaventare Papa Francesco. Quest'anno ha scritto di suo pugno le meditazioni che verranno lette ...ilmessaggero

Risoluzione Onu, le associazioni: “Cessate il fuoco immediato e definitivo” - Amnesty: “Non c'è un momento da perdere”. Unicef: “Attuare subito la risoluzione”. Medici senza frontiere: “Servono azioni concrete, non parole al vento”. “Subito risposta umanitaria e stop a fornitur ...redattoresociale

Pasqua e Pasquetta, previsioni meteo contrastanti per l'Italia - Pasqua e Pasquetta si avvicinano e le previsioni meteo indicano un clima contrastante per l'Italia. Un vasto anticiclone africano, attualmente presente in Libia e Tunisia, si estenderà dal deserto del ...informazione