Migranti: Foti (Fdi), 'Ue riconosce strategicità Piano Mattei' - Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Dall’Ue arriva l’ok al riconoscimento della strategicità, nazionale ed europea, del piano Mattei sul fronte energetico. Il piano, che figura tra i 15 progetti nazionali so ...lagazzettadelmezzogiorno

Emiliano choc a Bari: “affidai Decaro a sorella del boss Capriati”/ Ira Cdx, Governatore Pd: “io frainteso” - Emiliano dal palco di Bari nell'evento pro-Decaro: “portai il sindaco dalla sorella del boss Capriati e...". Accuse e replica del Governatore Pd ...ilsussidiario

Foti: «Noi e il Carroccio divisi sulla Russia La maggioranza non è una caserma» - Per Conte Meloni ha ottenuto solo il «bacio» di Biden. «Un ex premier non dovrebbe avere l’animosità da bava alla bocca. Può rinfacciarle di essere filo-Usa (o forse filo-occidentale) uno che da Trump ...corriere