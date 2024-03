Mezzaluna Rossa | ' ospedale al-Amal ha smesso di operare'

(Di martedì 26 marzo 2024) Laha fatto sapere che l'al-di Khan Yunis, nel sud della Striscia, ha "di" dopo che l'Idf ha "evacuato la struttura e bloccato gli ingressi". L'organizzazione palestinese su X ha espresso " disappunto per il fatto che l'sia stato messo fuori servizio dopo che la comunità internazionale non è riuscita a fornire la protezione necessaria al proprio personale, ai pazienti e agli sfollati". L'esercito israeliano ha più volte spiegato di aver cominciato adnella struttura "sulla base di informazioni precise di intelligence" che indicano la presenza di "terroristi sul posto".

