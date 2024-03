“Meyer va confermato” In scena alla Scala la rivolta dell’orchestra

(Di martedì 26 marzo 2024) I Maestridelladicono garbatamente (ma fermamente) “no” al diktat del governo Meloni sul cambio al vertice del teatro. Con una missiva diretta la sindaco Beppe Sala (presidente della Fondazione) il 95% degli orchestrali hanno chiesto infatti che venga prorogato di due anni il contratto al sovrintendente Dominique, in scadenza il prossimo febbraio. I Maestridellachiedono che venga prorogato di due anni il contratto al sovrintendente DominiqueNella nota i professori esprimono “preoccupazione per le continue indiscrezioni giornalistiche sul futuro del teatro” e ritengono “che in questo momento sarebbe opportuno che l’attuale sovrintendente e direttore artistico Dominiquepotesse ...

Meloni a Firenze per accordo Fsc: visita al Meyer e annuncio fondi alluvionati. No ai 55 milioni per il Franchi - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Regione Toscana ...gonews

Scala, Meyer e l’annuncio sul nuovo sovrintendente: “Non so se andrò via, ma lascio un teatro in ottimo stato” - I sindacati incontrato i vertici del Piermarini dopo che il cda avrebbe scelto Fortunato Ortombina. Per ora confermato lo sciopero della Cgil il 20 marzo ...milano.repubblica

Bimba di 4 anni cade da una finestra: portata con l'elisoccorso al Meyer - La piccola è stata trasportata con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove, al momento, secondo quanto riferito da fonti sanitarie, sta bene ma resterà in osservazione il ...valdinievoleoggi