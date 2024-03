Meteo Pasqua | Giuliacci a Notizie com | “Al Sud temperature anche al di sopra della norma”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 26 marzo 2024): chi ha pensato di trascorrere i giorni ditra scampagnate e gite fuori porta, avrà il sole dalla sua parte. Le previsioni sono tendenzialmente buone in tutta Italia,se un po’ più incerte al Nord. Ancora un po’ di pioggia è attesa fino a sabato, a causa di una perturbazione che arriverà già domani, mercoledì 27 aprile, ma poi sarà possibile organizzare il weekend diall’aperto. Di seguito, le previsioni delrologo Andrea.com, che però specifica: “La situazione non ha un’affidabilità altissimaa quattro o cinque giorni di distanza. Com’èle in questo periodo di inizio primavera, la previsione è suscettibile di cambiamenti”. – ...