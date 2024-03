Meteo Enna | in arrivo le attese piogge | tra deboli e moderate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Prosegue il movimento verso sud che anticipa l’dellepreviste per domani. La giornata si presenta temperata, mentre la sera si caratterizza per l’umidità e, nelle aree battute dal vento, si potrebbe definire “freddolosa”. Per quanto riguarda le menzionate precipitazioni, ci aspettiamo il loro picco durante la notte tra lunedì e martedì e nelle prime ore del mattino successivo, con qualche possibile residuo nel pomeriggio. Questo è l’andamento previsto. Per mercoledì, si prevede un altro passaggio instabile: c’è una bassa probabilità die seguiranno venti freddi settentrionali, soprattutto nel pomeriggio. In ogni caso, sarà una toccata e fuga poiché la seconda parte della Settimana Santa sarà nuovamente stabile e con temperature superiori alla media e, a Pasqua, molto superiori. ...