Metamorfosi di SottoPrada Ieri anonima | oggi magnetica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Ladi un quartiere: prima selvaggio e vuoto e ora incrocio di flussi internazionali di arte, moda, cinema, musica, e architettura. SouPra (South of Prada), o più semplicementeè un esempio di rinascita innescata dall’arte. Studi d’artista e nuovi spazi culturali continuano ad aprire attratti da un incrocio di vie che sono diventate magnetiche e multiculturali, via Passo Pordoi ospita il centro islamico, verso Brenta c’è il Reading Room fondato da Francesca Spiller, luogo di cultura dove si possono leggere e acquistare le più strane e ricercate riviste internazionali. Molti altri giovani artisti hanno stabilito il loro studio in queste strade ancora libere. C’è un ostello “creativo“come il Madama, dove si possono bere vini ricercati e un co-working con piscina come il Talent Garden Calabiana, fioriti in tempi breve per ...