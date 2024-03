Metà spesa nel carrello | l’altra nello zaino Senza fissa dimora tenta invano il furto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Entra a fare lain un supermercato, esce pagando della merce ma “dimentica“ di far passare in cassa i prodotti nascosti. Denunciato. Domenica un 39ennee già noto alle forze dell’ordine è entrato nel supermercato e ha preso alcuni prodotti. Una parte l’ha sistemata in un, un’altra. Pagati i prodotti che aveva mostrato alla cassiera, è uscito dal supermercato ma è stato subito fermato da un vigilante che gli ha chiesto di vedere cosa avesse. L’uomo l’ha aperto e dentro c’era merce per circa 50 euro non pagata. Sono stati avvertiti i carabinieri, che nel perquisirlo hanno anche trovato addosso altetto ...