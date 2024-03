Messina non è facile da capire Milano però deve fidarsi di lui

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Roberto Premier tra Olimpiae Vigevano. Perchè l’Ariete di Spresiano, che dal Veneto ha poi sposato i suoi orizzonti a Gorizia, la Lombardia l’ha vissuta e interpretata con tre maglie. E se la chiusura è arrivata alle porte del nuovo millennio con Pavia, prima ha brillato negli anni ’80 con l’Olimpia, per poi vivere un biennio di altissimo livello in quel di Vigevano, a metà dei ’90. Premier, se lei giocasse oggi... "Domanda difficile. Ogni cosa ha il suo tempo, avrei avuto probabilmente il mio posto anche oggi, ma sarebbe stato diverso. Avrei per esempio dovuto curare gli allenamenti più sul fisico che sulla tecnica. Nel basket attuale vedo meno tecnica, a meno di un talento innato, e più focalizzazione sull’aggressività fisica. Vedo gente che riceve palla, che non guarda il canestro, non valuta se è libera o meno, che a volte ...