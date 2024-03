Mercato Napoli | c’è un vecchio obiettivo nel mirino di De Laurentiis | la strategia

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 26 marzo 2024) Ilè pronto a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il presidente Deavrebbe già individuato il calciatore ideale per puntellare la difesa. La stagione attuale delè stata totalmente diversa dalle aspettative dei tifosi e non solo. La squadra ha faticato in più occasioni, motivo per il quale c’è stato il doppio esonero targato prima Garcia e poi Mazzarri. Adesso, la squadra è affidata a Francesco Calzona, ormai destinato a provare a raggiungere un posto nella prossima Champions League nonostante la missione appaia molto difficile. Proprio dai risultati che raggiungerà la squadra in questo finale di stagione passeranno gli obiettivi futuri. La priorità è tornare a competere ad alti livelli, assicurandosi così introiti importanti da investire sulin entrata. Infatti, ...