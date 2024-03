Mercato Milan | l’addio di Giroud cambia tutto! I nomi per sostituirlo

(Di martedì 26 marzo 2024) Le mosse deldopo la notizia delsempre più probabile di Oliviera fine stagione. I dettagli Sono ore importanti per il futuro dell’attacco del. Olivierdeve infatti decidere se accettare la proposta del Los Angeles FC. In caso di partenza del francese cambierebbe, ovviamente, la strategia del calciodei rossoneri a livello

I Los Angeles FC starebbero facendo sul serio per avere l’attaccante del Milan , Olivier Giroud . E c’è anche la proposta di contratto… Si vocifera tanto di un addio di Olivier Giroud al Milan a fine ... (dailymilan)

Non mancano gli estimatori a Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan . Su tutti il Bayern Monaco , pronto a fare follie per il rossonero (pianetamilan)

Salandin: "Ci hanno messo di meno a dare la penalità alla Juventus che a decidere su Acerbi" - "Comunque ci hanno messo di meno a dare la penalità alla #Juventus che a decidere su #Acerbi Al netto che non me ne frega una beneamata, è piuttosto grottesco". Così ...tuttojuve

Fabrizio Romano e il retroscena sul Milan: 'Così ho scoperto dell'arrivo di un nuovo difensore' - Intervistato dal programma di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT, l`esperto di Mercato Fabrizio Romano si è raccontato svelando un retroscena di Mercato con il Milan.calciomercato

Pellegatti: "Chiaro che se manterranno Pioli lo guarderanno in faccia e gli chiederanno delle garanzie sul discorso infortuni" - Il Milan ha preso una decisione, a mesi dall’inizio della sessione estiva di Mercato. Ecco chi sarà l’obiettivo primario per l’attacco. Che il Milan cerchi una prima punta in vista… Leggi ...informazione