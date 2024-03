Meno burocrazia e più flessibilità sui vincoli green Ue | arriva il primo via libera alla revisione della Pac

(Di martedì 26 marzo 2024) I rappresentanti degli Stati membri nel comitato speciale Agricoltura hanno dato il viamirata di alcuni atti fondamentalipolitica agricola comune (Pac), proposta dCommissione Europea in risposta alle preoccupazioni espresse dagli agricoltori Segui su affaritaliani.it

Le proposte di ANIA per il prossimo voto europeo - L associazione delle compagnie di assicurazione incontra la politica, per proporre alcuni cambiamenti nella prossima legislatura europea: Meno norme, Meno burocrazia, più competizione e ...ilmessaggero

Agricoltura, Prandini: «Dalla Ue risposta cruciale all’Italia sugli aiuti di Stato» - Tempestiva anche l’introduzione dei dazi sul grano russo.ilsole24ore

Ancona pensa a nuove torri per il 5G. Ma la salute dei cittadini - Ancona.- Chissà se tutti i cittadini o molte associazioni ambientaliste e non solo saranno d'accordo. Il Comune di Ancona progetta infatti nuove torri per il 5G da installare sul territori. E quanto e ...cronachemarche