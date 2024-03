Una 18enne di Feltre è stata ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Belluno per una meningite meningococcica: attivata la profilassi per i compagni con cui era stata in gita in ... (fanpage)

Violento scontro tra due auto (FOTO), momenti di paura: tre feriti trasportati in ospedale - BOLZANO. L'allerta è scattata attorno alle 20e40 di ieri, 25 marzo, quando per cause da accertare due mezzi si sono scontrati lungo la statale della Pusteria, nella zona di Rasun di Sotto: l'impatto è ...ildolomiti

Violento scontro tra due auto (FOTO), momenti di paura: tre persone trasportate in ospedale - BOLZANO. L'allerta è scattata attorno alle 20e40 di ieri, 25 marzo, quando per cause da accertare due mezzi si sono scontrati lungo la statale della Pusteria, nella zona di Rasun di Sotto: l'impatto è ...ildolomiti

Meningite, 18enne in rianimazione dopo la gita in Germania: sotto profilassi oltre 100 persone tra compagni di scuola, insegnanti e familiari - – É in rianimazione all’ospedale di Belluno per Meningite meningococcica una ragazza di 18 anni ricoverata domenica nel reparto malattie infettive dopo essersi presentata al pronto soccorso di Feltre ...informazione