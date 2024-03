Memorial Castellotti Al primo posto una Fiat 850 sport

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) A bordo della sua850Coupé, Roberto Paradisi del Clubsi aggiudica ildella 28°. Raduno e gara d’auto d’epoca, la partenza è stata da piazza Castello alle 9.30 di domenica, più precisamente dal busto di Eugenio, leggendario pilota lodigiano a cui è dedicata la manifestazione. Non si trattava di una gara di velocità, ma di una competizione di guida su 105 km (passando per vari paesi e finendo a San Martino) in cui si premia chi rispetta di più determinate regole.