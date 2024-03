Meloni è una stratega | oggi tutti contro Salvini Ma dovessi scegliere | butterei lei giù dalla torre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) L’abbiamo sentito ini tg di casa nostra, recentemente, il leader leghista, avvocato senza mandato, difensore d’ufficio della democrazia russa, concludere quel voto di legislatura con una assoluta promozione, perché in democrazia “chi va a votare ha sempre ragione!”, “lapalissiano” no? Infatti è altrettanto “lapalissiano” dire che chi muore poco prima delle elezioni (non importa come) invece ha sempre torto, perché facendo così si esclude da solocompetizione democratica. Oddio, a dire il vero magari questo succede più spesso nelle non-democrazie, ma questo è un dettaglio trascurabile se la tornata elettorale cade proprio nel mezzo di una guerra scatenata dall’Ucraina, impegnata da oltre un biennio ad aprire un varco pericolosissimo all’avanzata verso Est dei regimi plutocratici sostenuti dagli Usa e finanziati, un tanto ciascuno, dai ...