Melanoma | visite gratuite per la prevenzione con l’Ant

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Firenze, 26 marzo 2024 – Passerà anche da Firenze dal 16 al 19 aprile il tour diper ladei tumori della cute promosso da Rilastil e Fondazione Ant. Leper la tappa di Firenze possono già essere prenotate a questo link. Ilè un tipo di tumore molto aggressivo che può nascere sulla cute, a volte su un nevo preesistente, congenito o acquisito, ma anche nelle mucose e nell’occhio. Ogni anno, in Italia, fa registrare 7.000 nuovi casi e 1.500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 50 e 60 anni e per un 20% colpisce purtroppo anche soggetti tra i 15 e i 39 anni. Il ProgettoAnt prevededermatologiche con dermatoscopia, una metodica non invasiva che permette di esaminare l’epidermide, il derma ...