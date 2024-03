ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° gennaio 2024, con l'entrata in vigore della “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”, ha preso avvio l'ecosistema nazionale degli appalti pubblici – tra gli ... (iltempo)

ROMA (ITALPRESS) – Dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore della “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”, ha preso avvio l’ecosistema nazionale degli appalti pubblici – tra gli ... (ildenaro)

Roma, 25 mar. (askanews) – La Commissione europea ha invia to una comunicazione di addebiti al ministero dell’Economia e a Lufthansa , in base alle sue valutazioni preliminari sulla proposta di ... (ildenaro)

Mef, via a raccolta ordini per vendere il 12,5% di Mps - (ANSA) - ROMA, 26 MAR - Il Mef ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di un altro pacchetto di azioni di Mps, pari "a circa il 12,5% del capitale sociale". Il ...tuttosport

Btp: dal MEF nuovi titoli a 3 e 7 anni nel secondo trimestre 2024 - Interesse nullo per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 25 marzo 2024.Per quanto riguarda il BTP 3,20% 2 anni 28-01 -2026… ...informazione

ITA-Lufthansa: Bruxelles chiede taglio rotte - Entro il 26 aprile 2024 il Gruppo Lufthansa ed il ministero dell'Economia e delle finanze (Mef) italiano dovranno fornire a Bruxelles soluzioni per ottenere il via libera europeo alla privatizzazione ...avionews