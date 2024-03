Mef | chiusa vendita 12 | 5% Mps per 650 milioni di euro

(Di martedì 26 marzo 2024) E' già chiuso il collocamento del 12,5% di Mps annunciato oggi pomeriggio dal Mef: via XX Settembre ha ceduto la quota, scendendo dal 39,23% al 26,73% del capitale a 4,15per azione, con uno sconto del 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni e realizzando 650di. Domanda di oltre tre volte superiore a quanto offerto. Lo comunica il ministero dell'Economia in una nota.

