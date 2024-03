(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Piccolo 'di' dell'tra le persone fragili che si sono vaccinate all'inizio stagione "e che ora hanno unavaccinale in. E' l'effetto del prolungamento, nel tempo, dell'epidemiale. Di questi tempi normalmente è il clima che ci aiuta a tenere lontani i malanni stagionali, ma questi cambi repentini di temperature stanno favorendo di più i virus che noi umani". Così all'Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione deidina generale (Fimmg). Negli studi deidi, riferisce, "registriamo un nuovo aumento di chiamate per malattie respiratorie di tipo virale, tra cui ...

(Adnkronos) – Medici di famiglia a pagamento . E' la soluzione per tagliare le liste d'attesa che soffocano il Servizio sanitario nazionale anche Oltremanica. Nel Regno Unito, secondo dati recenti del ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Medici di famiglia a pagamento . E’ la soluzione per tagliare le liste d’attesa che soffocano il Servizio sanitario nazionale anche Oltremanica. Nel Regno Unito, secondo dati recenti ... (italiasera)

(Adnkronos) – Medici di famiglia a pagamento . E' la soluzione per tagliare le liste d'attesa che soffocano il Servizio sanitario nazionale anche Oltremanica. Nel Regno Unito, secondo dati recenti ... (webmagazine24)

Indagine Gimbe a scuola, 1 ragazzo su 3 non conosce medico famiglia - Ssn questo sconosciuto. Nelle scuole superiori un ragazzo su 3 non conosce il suo medico dio famiglia e ha idee poco chiare sulla prevenzione, in particolare sugli screening oncologici, anche se alla ...adnkronos

Medici famiglia: "Colpo coda influenza anche per copertura vaccino in calo" - Piccolo 'colpo di coda' dell'influenza, anche tra le persone fragili che si sono vaccinate all'inizio stagione 'e che ora hanno una copertura vaccinale in calo. E' l'effetto del prolungamento, nel tem ...adnkronos

I pronto soccorso veneti intasati dai codici bianchi: sono il triplo della Lombardia. Ecco tutti i dati - L’analisi di Agenas: nella nostra regione si registrano i tempi d’attesa più lunghi d’Italia per la presa in carico dei casi meno gravi ...tribunatreviso.gelocal