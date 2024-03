Medici di base | arriva il «maxi bando» | a Bergamo e provincia 78 i posti vacanti

(Di martedì 26 marzo 2024) ASSISTENZA PRIMARIA. In tutta la Lombardia sono 1.435 le posizioni da coprire. Per l’area dell’Asst Papa Giovanni 16 incarichi disponibili, per laEst 20, per la Ovest 42. Marinoni (Ordine): «Serve una programmazione».

Le isole Uist e Benbecula sono rimaste senza medico di base . Il governo scozzese ha deciso di alzare lo stipendio base del 40 per cento per i dottori che sceglieranno di operare in una delle zone ... (fanpage)

Medico di base, confronto con l’Ast - A Castelraimondo, l'ambulatorio temporaneo gestito dalla dottoressa Cristina Medei in via Strada Camerte è attivo con orari limitati. L'amministrazione sta cercando soluzioni per affrontare i disagi c ...ilrestodelcarlino

Pochi Medici, assistenza precaria per 30mila pazienti. E con gli ambulatori temporanei sarà anche peggio - La carenza di Medici di base a Bergamo porta alla sostituzione della Cad con gli Amt, ma la bassa retribuzione potrebbe causare ulteriori problemi per i pazienti orfani.ilgiorno

