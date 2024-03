Media | Israele ritira delegazione dai negoziati a Doha

(Di martedì 26 marzo 2024)hato oggi la suadalle trattative in corso asulla tregua a Gaza. Lo ha detto la radio pubblica israeliana. La decisione ha seguito la presa di posizione di Hamas che, dopo la risoluzione dell'Onu sul cessate il fuoco a Gaza, la scorsa notte ha informato itori del Qatar e dell'Egitto che non avrebbe abbandonato le proprie richieste sui, tra cui il ritiro dell'esercito israeliano dalla Striscia.

Onu: "Cessate il fuoco" a Gaza - Per la prima volta, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) approva la risoluzione, con l'astensione degli Stati Uniti ...metropolitano

Guerra Israele Hamas, primi passi per una tregua: leader Hamas andrà a Teheran - Dopo l'entrata in scena dell'Onu sul conflitto in Medio Oriente, l'Iran rende noto che il leader di Hamas si recherà a Teheran per parlare con la leadership del paese.notizie

Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 26 marzo - Il bilancio delle vittime della guerra in corso dal 7 ottobre nella Striscia di Gaza ha ormai superato i 32 mila e 300 morti e i 74 mila e 600 feriti ma forse si è aperto uno spiraglio per la tregua.tpi