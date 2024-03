May December | il finale del film | volpi | farfalle e morsi di serpente

(Di martedì 26 marzo 2024) Un'analisi deldi Maydi Todd Haynes: un epilogo splendidamente ambiguo chiude il confronto fra i personaggi interpretati da Natalie Portman e Julianne Moore. È un atto di finzione a far calare il sipario su May, nell'ultima scena del. Elizabeth Berry, l'attrice a cui presta il volto Natalie Portman, si è calata nel ruolo di Gracie Atherton, riproducendone aspetto, movenze e abbigliamento, ed è impegnata nel reenactment della scandalosa vicenda che, oltre vent'anni prima, aveva reso la donna il bersaglio dei tabloid e le era valsa una condanna penale: la sua relazione con il tredicenne Joe Yoo. Dopo aver sedotto in precedenza il 'vero' Joe, ormai adulto, ora davanti alla macchina da presa Elizabeth si sforza di cogliere l'essenza di quella seduzione …

In May December Todd Haynes si muove al confine fra i toni e i generi, dirigendo Natalie Portman e Julianne Moore in un intrigante film sull'ambiguità dei punti di vista. Un'espressione di angosciato ... (movieplayer)

Titolo: May December Titolo originale: May December Regia: Todd Haynes Paese di produzione/ anno/durata: Stati Uniti / 2023 / 117 min. Sceneggiatura: Samy Burch, Alex ... (bergamonews)

