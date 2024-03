Masters 1000 Miami 2024 | Sinner stende O’Connell in due set e accede ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Janniksupera Christopherin due set e vola aidideldiper il quarto anno consecutivo. 6-4 6-3 il punteggio in un’ora e 52 minuti di gioco, in una gara più complicata di quello che dicono i numeri. Alla lunga però la maggior caratura del tennista azzurro è emersa e gli ha permesso di sbrigare la pratica. Ora il numero 3 del ranking affronterà il ceco Tomas Machac, già giustiziere di Arnaldi negli ottavi, per guadagnarsi un posto in semiper la terza volta in carriera sul cemento della Florida. RISULTATI E TABELLONE LA CRONACA DEL MATCH – A inizio partitaparte subito aggressivo spingendo con il rovescio. L’australiano sfrutta anche un avvio contratto del suo avversario ...