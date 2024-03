Masters 1000 Miami 2024 | rottura legamenti della caviglia per Murray | Wimbledon e Giochi a rischio

(Di martedì 26 marzo 2024) Brutte notizie per Andy. Il tennista scozzese si era infortunato allanella sfida, poi persa, con Machac, ma era riuscito a portare a termine la partita. “completa del legamento astragalo-peroneale anteriore e unaquasi completa del legamento calcaneoperoneale”, il referto degli esami. La peggiore delle diagnosi per, che sarà fuori a tempo indeterminato. Sono quindi asia, che le Olimpiadi di Parigi, i due obiettivi dichiarati del britannico prima di chiudere la carriera. Infortunio che quindi potrebbe spingerea fare delle valutazioni sul ritiro, soprattutto se dovesse essere costretto a saltare i Championsip’s e i. SportFace.

