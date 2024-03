Masters 1000 Miami 2024 | Musetti batte Shelton e si regala Alcaraz agli ottavi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Un grande LorenzoBennel terzo turno deldi. 6-4 7-6(5) il punteggio a favore del tennista toscano, che conferma la sua buona tradizione con l’americano (vittoria al Queen’s nel 2023) e voladi finalendosi la super sfida con Carlos(6-2 6-4 a Monfils in un’ora e un quarto). Primo set perfetto del carrarino, che non concede palle break aper tutta la durata del set. E’ decisivo il break arrivato, a zero, nel quinto gioco. Nel secondo set, l’americano alza il livello e si porta avanti di un break sul 3-0.sembra calare, ma riesce a tornare al rendimento del primo parziale nella seconda metà di set. ...