Masters 1000 Miami 2024 | Arnaldi in giornata no | Machac vince facilmente e vola ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024) Matteosaluta. Il tennista azzurro viene sconfitto nettamente agli ottavi di finale deldidal ceco Thomascon lo score finale di 6-3 6-3 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Troppi gli errori dell’azzurro che non è riuscito a trovare il feeling giusto, forse anche per via del vento presente in Florida. Aidi finale, domani,aspetta ilnte del match che vede opposti Jannik Sinner e Christopher O’Connell. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – I primi games e l’approccio disono comunque buoni: nel secondo gamefatica nel suo turno d’esordio in battuta e riesce a venirne a capo dopo dieci minuti. Da quel ...