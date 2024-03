Masters 1000 Miami 2024 | Alcaraz ok con Monfils | Dimitrov lascia un game ad Hanfmann

(Di martedì 26 marzo 2024) Vanno in archivio i terzi turni deldi. Un ottimo Carlosliquida Gaelin due set. 6-2 6-4, in un’ora e un quarto di gioco, il punteggio a favore del numero 1 del tabellone, che concede sole tre palle break (in coincidenza con il servizio perso) e tutte a partita chiusa sul 5-2 del secondo set. Si allunga a otto la striscia di vittorie consecutive di, che non perde dal ritiro a Rio de Janeiro contro Monteiro il 21 febbraio. Sul campo l’ultimo ko è datato 17 febbraio in semifinale a Buenos Aires. A Grigorbastano soli 47 minuti per battere Yannick. Il punteggio è quasi umiliante e recita 6-1 6-0 a favore del bulgaro. Complice probabilmente la stanchezza fisica e mentale del tedesco, reduce ...

